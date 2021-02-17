Слуцкий высказался о возможности своей работы в «Спартаке»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказал мнение о возможности своей работы в московском «Спартаке».

«Я не воспитанник ЦСКА. Но понимаю, что, скорее всего, такой симбиоз невозможен, учитывая мой бэкграунд. Тем не менее ромбик, квадратик или прямоугольник у человека на майке — мне абсолютно без разницы. Многие люди в профессиональной среде к этому относятся так же, как я. К большому сожалению для болельщиков. Те считают, что футболисты и тренеры должны относиться к непримиримым соперникам так же, как и они. Но это не так», — приводит слова Слуцкого Sport24.

49-летний специалист в разное время возглавлял такие российские клубы, как «Олимпия», «Уралан», «Москва», «Крылья Советов» и ЦСКА. С 2019 года Слуцкий является главным тренером «Рубина».

Ранее Слуцкий прокомментировал возможное возвращение Акинфеева в сборную России.