Слуцкий высказался о возможности своей работы в «Спартаке»

Короткая ссылка
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказал мнение о возможности своей работы в московском «Спартаке».
Слуцкий высказался о возможности своей работы в «Спартаке»
  • Reuters

«Я не воспитанник ЦСКА. Но понимаю, что, скорее всего, такой симбиоз невозможен, учитывая мой бэкграунд. Тем не менее ромбик, квадратик или прямоугольник у человека на майке — мне абсолютно без разницы. Многие люди в профессиональной среде к этому относятся так же, как я. К большому сожалению для болельщиков. Те считают, что футболисты и тренеры должны относиться к непримиримым соперникам так же, как и они. Но это не так», — приводит слова Слуцкого Sport24.

49-летний специалист в разное время возглавлял такие российские клубы, как «Олимпия», «Уралан», «Москва», «Крылья Советов» и ЦСКА. С 2019 года Слуцкий является главным тренером «Рубина».

Ранее Слуцкий прокомментировал возможное возвращение Акинфеева в сборную России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить