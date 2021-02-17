У американской теннисистки диагностировали аппендицит на Australian Open

Американская теннисистка Софья Кенин сообщила, что перенесла операцию по удалению аппендикса.

«15 февраля я отправилась в кабинет физиотерапевта Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) с острой болью в животе. После детального обследования мне поставили диагноз «острый аппендицит». Пришлось перенести операцию. Она прошла без осложнений. Теперь стараюсь восстановиться и справиться с болью», — написала Кенин на своей странице в Instagram.

Софья Кенин проиграла Кайе Канели из Эстонии во втором круге Australian Open.

Ранее сообщалось, что матчи Australian Open с 18 февраля снова будут проводиться со зрителями.