Матчи Australian Open с 18 февраля снова будут проводиться со зрителями

Организаторы первого в сезоне турнира Большого шлема — Australian Open — объявили, что с 18 февраля на матчи турнира снова будут допускаться болельщики.

Как сообщает пресс-служба турнира, максимальная посещаемость полуфинальных и финальных матчей составит примерно 50% от общей вместимости комплекса «Мельбурн-Парк» — порядка 7 477 человек на каждом матче.

Изначально соревнования проходили в присутствии зрителей — на все корты допускалось максимум 30 тыс. человек в день, но с 13 февраля в связи с ужесточением мер против коронавируса в штате Виктория матчи начали проводится при пустых трибунах.

Ранее сообщалось, что Даниил Медведев войдёт в топ-3 рейтинга ATP после Australian Open.