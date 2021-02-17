Медведев войдёт в топ-3 рейтинга ATP после Australian Open

Первая ракетка России Даниил Медведев войдёт в топ-3 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) по итогам первого в сезоне турнира Большого шлема — Australian Open.

Благодаря выходу в полуфинал Australian Open после победы над соотечественником Андреем Рублёвым в четвертьфинале Медведев, занимавший перед стартом турнира четвёртое место, гарантированно станет третьей ракеткой мира по завершении соревнований в Мельбурне.

В случае победы на Australian Open 25-летний россиянин может подняться на вторую строчку рейтинга.

В полуфинале Australian Open соперником Медведева станет либо 20-кратный победитель турниров Большого шлема испанец Рафаэль Надаль, либо грек Стефанос Циципас.

Ранее сообщалось, что Тарпищев считает Надаля более удобным соперником для Медведева по полуфиналу AO.