Тарпищев считает Надаля более удобным соперником для Медведева по полуфиналу AO

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение о возможном сопернике Даниила Медведева в полуфинале первого в сезоне турнира Большого шлема — Australian Open.
Тарпищев считает Надаля более удобным соперником для Медведева по полуфиналу AO
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Если Медведев будет ровно попадать в полуфинале, то у него много шансов. За Рафаэлем Надалем и Стефаносом Циципасом на турнире не следил. Мне кажется, что лучше был бы Надаль. Корт сейчас по отскоку быстрее, чем на всех турнирах Большого шлема. Чем быстрее корт, тем Надалю сложнее. Циципас опасен, потому что подаёт стабильно первым мячом», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Матч Надаль — Циципас состоится 17 февраля. Начало — 11:30 мск.

Ранее Тарпищев заявил, что не считает, что победа над Рублёвым была лёгкой для Медведева.

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