Тарпищев не считает, что победа над Рублёвым была лёгкой для Медведева

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева над Андреем Рублёвым в четвертьфинале первого в сезоне турнира Большого шлема — Australian Open.

«Не сказал бы, что Даня выиграл легко. Полтора сета были сложнейшими. Жара внесла коррективы. Рублёв захлебнулся в игре больше, а Даня был стабильнее, выиграл важные очки. Медведев был искуснее, играл длинно, разнообразно, не давал Андрею рвать игру. Этот опыт, которого у Медведева больше, позволил сложить всё в такой пасьянс. Но шансы были у Рублёва, был период, когда были качели, всё могло уйти в пять сетов», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

Он отметил, что хорошо, что матч не продлился пять сетов, поскольку это усложнило бы победителю подготовку к полуфиналу.

«Даня был лучше ментально, потому что он уже готов. Тут ещё надо сказать, что в контратаке он вообще лучший в мире. Единственное, не нравится, что пока подача нестабильна. Но эти перепады из-за недостатка практики, нервная система ещё тренируется. Пока подачу лихорадит, надо искать. Даня везде чуть-чуть не попадает, но пока это присутствует», — добавил Тарпищев.

Встреча Медведева и Рублёва продолжалась 2 часа 5 минут и завершилась победой первой ракетки России со счётом 7:5, 6:3, 6:2.

В полуфинале соперником 25-летнего россиянина станет либо 20-кратный победитель турниров Большого шлема испанец Рафаэль Надаль, либо грек Стефанос Циципас.

Ранее Медведев заявил, что намерен посмотреть матч Надаля с Циципасом.