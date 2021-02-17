Медведев намерен посмотреть матч Надаля с Циципасом
- Reuters
«Я буду смотреть их матч. Я расстроился, что Маттео Берреттини снялся с турнира, хотел посмотреть теннис, но не удалось. Рад, что сегодня могу посмотреть такой матч. Не думаю, что они играли часто друг с другом, но неважно, кто пройдёт дальше, мне будет непросто», — сказал Медведев после своего матча с соотечественником Андреем Рублёвым.
Матч Надаль — Циципас состоится 17 февраля. Начало — 11:30 мск.
Ранее Медведев прокомментировал победу Рублёвым в четвертьфинале Australian Open.