Медведев: думаю, я первый теннисист, который заставил Рублёва завершить турнир так тяжело

Первая ракетка России Даниил Медведев прокомментировал победу над соотечественником Андреем Рублёвым в четвертьфинале первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open.

«Думаю, я первый теннисист, который заставил Андрея завершить турнир так тяжело. Непросто играть против друга, но мы соперники, ты выходишь на корт и должен победить, пройти дальше. Я знаю его давно, это был один из лучших матчей, которые я провёл за последнее время. Он проводил очень хороший турнир, и я победил в трёх партиях, это невероятно», — сказал Медведев во флеш-интервью после матча.

Встреча Медведева и Рублёва продолжалась 2 часа 5 минут и завершилась победой первой ракетки России со счётом 7:5, 6:3, 6:2.

В полуфинале соперником 25-летнего россиянина станет либо 20-кратный победитель турниров Большого шлема испанец Рафаэль Надаль, либо грек Стефанос Циципас.

Ранее Медведев объяснил, почему вызвал врача на корт после матча с Рублёвым.