Медведев объяснил, почему вызвал врача на корт после матча с Рублёвым

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Первая ракетка России Даниил Медведев объяснил, почему вызвал на корт врача после победы над соотечественником Андреем Рублёвым в четвертьфинале первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open.
Медведев объяснил, почему вызвал врача на корт после матча с Рублёвым
  • Reuters

«Перед последним геймом начались судороги. Я видел, как тяжело Рублёву, но и мне в конце пришлось нелегко. Я не смог становиться на опорную ногу, поэтому хотел как можно скорее всё закончить. Погодные условия были очень тяжёлые, тем более что в матче хватало длинных розыгрышей», — сказал Медведев во флеш-интервью после матча.

Встреча Медведева и Рублёва продолжалась 2 часа 5 минут и завершилась победой первой ракетки России со счётом 7:5, 6:3, 6:2.

Ранее сообщалось, что Медведев продлил свою победную серию до 19 матчей.

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