Бородавко рассказал о восстановлении Непряевой

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Тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал, как проходит восстановление лыжницы Натальи Непряевой после перелома руки.
Бородавко рассказал о восстановлении Непряевой
  • globallookpress.com

«Наталья уже вчера начала кататься с двумя палками. Разумеется, боль ещё в руке присутствует, однако определённое давление она оказывает. Лангетку она надевает только на ночь. Целый день разрабатывает руку, прикладывает все усилия для скорейшего восстановления. Как минимум на неделю восстановление проходит быстрее. Физиотерапевты усиленно работают над её рукой, придумали специальную программу для растяжки сухожилий. Они делают всё для того, чтобы она могла полноценно работать. Вопрос по гонкам, в которых Наталья примет участие, пока ещё не решён», — цитирует Бородавко РИА Новости.

Непряева сломала кисть руки на этапе Кубка мира в Фалуне в конце января, 31 января спортсменку прооперировали.

Ранее сообщалось, что тренеры скорректируют планы по подготовке российских лыжников к ЧМ после отмены этапа КМ в Чехии.

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