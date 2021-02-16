Призёр ОИ-1996 обвиняется в торговле наркотиками

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Австралийскому пловцу Скотту Миллеру предъявлено обвинение в торговле наркотиками.
Призёр ОИ-1996 обвиняется в торговле наркотиками
  • РИА Новости

Как сообщает AFP со ссылкой на австралийскую полицию, бывший спортсмен и его сообщник были арестованы в ходе полицейского рейда в пригороде Сиднея.

Им было предъявлено обвинение в предполагаемой поставке наркотических веществ стоимостью $1,6 млн. При этом представитель полиции назвал Миллера главой преступного синдиката, который продавал наркотики по всему штату Новый Южный Уэльс.

Миллер завоевал серебро на Олимпиаде 1996 года в Атланте в заплыве на 100 м баттерфляем, а также выиграл бронзу в составе австралийской команды в эстафете на тех же Играх.

Ранее бывший спарринг-партнёр Хабиба Нурмагомедова рассказал о помощи чемпиона UFC наркозависимым в Дагестане.

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