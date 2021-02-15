Гончаренко оценил переходы Рондона и Бохинена в ЦСКА

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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением по поводу перешедших в команду полузащитника Эмиля Бохинена и нападающего Саломона Рондона.
Гончаренко оценил переходы Рондона и Бохинена в ЦСКА
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Бохинен попадает в ту трансферную политику, когда мы говорим про молодых игроков до определённого возраста. Рондоном мы её разбавляем, чтобы команду сделать старше. У Бохинена хорошая левая нога, хорошо видит поле, стандартные положения, умеет действовать нестандартно. Лидерские качества есть, что немаловажно для нас. По многим параметрам подходит. Рондон в представлении не нуждается, его все российские болельщики знают», — приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА.

Он отметил, что красно-синим нужен габаритный форвард в отсутствие Адольфо Гайча.

Бохинен перешёл в ЦСКА из «Стабека», воспитанником которого является. Он провёл 67 матчей в чемпионате Норвегии, забил девять мячей, отдал семь результативных передач и заработал 11 жёлтых карточек. 

Рондон же арендован ЦСКА у китайского «Далянь Ифан». В нынешнем сезоне чемпионата Китая Рондон принял участие в 16 матчах и забил девять мячей.

Ранее Валерий Масалитин выразил мнение, что ЦСКА сам не уверен в Рондоне, раз берёт его до окончания сезона.

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