Масалитин: ЦСКА сам не уверен в Рондоне, раз берёт его до окончания сезона

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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о трансферах полузащитника Эмиля Бохинена и нападающего Саломона Рондона.
Масалитин: ЦСКА сам не уверен в Рондоне, раз берёт его до окончания сезона
  • Reuters

«Бохинен если будет помогать и будет конкурентоспособен, будет всё отлично. Это трансфер на перспективу. Что касается Рондона, он оставил хороший след и в «Рубине», и в «Зените», но Саломон переходит из Китая. В каком он состоянии, насколько мотивирован и какая у него психология, никто не знает. Саломон был хорошим игроком, но это слово «был», — цитирует Масалитина «Чемпионат».

По его мнению, Рондон сможет помочь команде, если достаточно мотивирован, но если он вернулся в Россию доигрывать, то трансфер можно будет назвать провальным. 

«Мы видим, что ЦСКА сам не уверен в Саломоне, они его берут до окончания этого сезона. До этого уже приходил Оланаре из Китая, габаритный, даже забивал. Но Аарон не подошёл, порвал «кресты» и ушёл. В общем, нужно будет смотреть», — добавил Масалитин.

Бохинен перешёл в ЦСКА из «Стабека», воспитанником которого является. Он провёл 67 матчей в чемпионате Норвегии, забил девять мячей, отдал семь результативных передач и заработал 11 жёлтых карточек. 

Рондон же арендован ЦСКА у китайского «Далянь Ифан». В нынешнем сезоне чемпионата Китая Рондон принял участие в 16 матчах и забил девять мячей.

Ранее экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарёв выразил сомнение в полезности трансфера Бохинена.

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