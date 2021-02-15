Экс-футболист ЦСКА Пономарёв сомневается в полезности трансфера Бохинена

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Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв отреагировал на переход норвежского полузащитника Эмиля Бохинена.
Экс-футболист ЦСКА Пономарёв сомневается в полезности трансфера Бохинена
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«Сейчас Эмилю 21 год, и такой долгий контракт в перспективе может быть и хорош. Наверняка ЦСКА следил за ним. Очевидно, что Гинеру докладывали, и он, скорее всего, видел нарезку. Одно дело, нарезку посмотреть, а другое — увидеть воочию», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что решение о покупке должен всегда принимать главный тренер, так как в современном мире очень много трансферов совершается практически вслепую за счёт работы агентов.

«Нужно смотреть игры инкогнито, ездить по стране, как раньше это делали. А сейчас покупают по нарезке — ЦСКА часто на этом обжигался. Бохинен может и не заиграть в РПЛ. Трансфер норвежца — это палка о двух концах», — добавил Пономарёв. 

Бохинен перешёл в ЦСКА из «Стабека», воспитанником которого является. Он провёл 67 матчей в чемпионате Норвегии, забил девять мячей, отдал семь результативных передач и заработал 11 жёлтых карточек.

Ранее сообщалось, что Бохинен прокомментировал свой переход в ЦСКА.

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