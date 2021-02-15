Стало известно, когда РПЛ рассмотрит ситуацию с «Тамбовом»

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Ситуация с футбольным клубом «Тамбов» будет рассмотрена на общем собрании Российской премьер-лиги (РПЛ) 16 февраля.
Стало известно, когда РПЛ рассмотрит ситуацию с «Тамбовом»
  • © Официальный сайт РПЛ

Как сообщается на сайте лиги, заседание пройдёт в онлайн-формате и начнётся в 12:00 мск.

Отмечается, что, помимо ситуации с «Тамбовом», будут рассмотрены вопросы о системе финансовой мотивации судей, об изменениях в регламент РПЛ сезона-2020/21 и санитарный регламент, а также о структуре календаря соревнований на следующий сезон.

Напомним, что «Тамбов» испытывает финансовые проблемы из-за многомесячных долгов по зарплате, превышающих 150 млн рублей.

После 19 туров РПЛ «Тамбов» набрал 13 очков и расположился на последнем месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что игроки «Тамбова» согласились простить клубу 30% долгов.

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