Стало известно, когда РПЛ рассмотрит ситуацию с «Тамбовом»

Ситуация с футбольным клубом «Тамбов» будет рассмотрена на общем собрании Российской премьер-лиги (РПЛ) 16 февраля.

Как сообщается на сайте лиги, заседание пройдёт в онлайн-формате и начнётся в 12:00 мск.

Отмечается, что, помимо ситуации с «Тамбовом», будут рассмотрены вопросы о системе финансовой мотивации судей, об изменениях в регламент РПЛ сезона-2020/21 и санитарный регламент, а также о структуре календаря соревнований на следующий сезон.

Напомним, что «Тамбов» испытывает финансовые проблемы из-за многомесячных долгов по зарплате, превышающих 150 млн рублей.

После 19 туров РПЛ «Тамбов» набрал 13 очков и расположился на последнем месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что игроки «Тамбова» согласились простить клубу 30% долгов.