Источник: игроки «Тамбова» согласились простить клубу 30% долгов

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Стали известны условия, на которых футболисты «Тамбова» будут готовы отозвать заявления из палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС).
Источник: игроки «Тамбова» согласились простить клубу 30% долгов
  • РИА Новости

Об этом сообщает Metaratings.ru. По информации источника, игрокам была предложена выплата 50% от задолженности по зарплате, но клуб получил отказ. Сообщается, что футболисты и работники клуба согласны лишь на 30%-ное сокращение задолженности.

«Тамбов» занимает последнее место в таблице Российской премьер-лиги, отставая от зоны стыковых матчей на одно очко, а от 12-го места — на восемь. Из-за финансовых проблем клуб покинули большинство футболистов.

Ранее Кавазашвили высказался о договорённости РФС и РПЛ по финансированию «Тамбова».

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