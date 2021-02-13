Источник: игроки «Тамбова» согласились простить клубу 30% долгов
- РИА Новости
Об этом сообщает Metaratings.ru. По информации источника, игрокам была предложена выплата 50% от задолженности по зарплате, но клуб получил отказ. Сообщается, что футболисты и работники клуба согласны лишь на 30%-ное сокращение задолженности.
«Тамбов» занимает последнее место в таблице Российской премьер-лиги, отставая от зоны стыковых матчей на одно очко, а от 12-го места — на восемь. Из-за финансовых проблем клуб покинули большинство футболистов.
Ранее Кавазашвили высказался о договорённости РФС и РПЛ по финансированию «Тамбова».