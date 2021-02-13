Источник: игроки «Тамбова» согласились простить клубу 30% долгов

Стали известны условия, на которых футболисты «Тамбова» будут готовы отозвать заявления из палаты по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС).

Об этом сообщает Metaratings.ru. По информации источника, игрокам была предложена выплата 50% от задолженности по зарплате, но клуб получил отказ. Сообщается, что футболисты и работники клуба согласны лишь на 30%-ное сокращение задолженности.

«Тамбов» занимает последнее место в таблице Российской премьер-лиги, отставая от зоны стыковых матчей на одно очко, а от 12-го места — на восемь. Из-за финансовых проблем клуб покинули большинство футболистов.

Ранее Кавазашвили высказался о договорённости РФС и РПЛ по финансированию «Тамбова».