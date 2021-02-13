Кавазашвили высказался о договорённости РФС и РПЛ по финансированию «Тамбова»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал информацию о договорённости между Российским футбольным союзом (РФС) и Российской премьер-лигой (РПЛ) о финансировании клуба «Тамбов».

«Когда такие организации вытаскивают футбольные клубы, которые находятся в беде, это здорово. Это говорит о том, что у нас начали ценить клубы. Мы должны обеспечить нуждающихся финансовой помощью. Прямое назначение РФС — выручать свои клубы. Тогда уважение к этой организации будет», — приводит слова Кавазашвили «Советский спорт».

«Тамбов», испытывающий финансовые проблемы из-за многомесячных долгов по зарплате, превышающих 150 млн рублей, по итогам 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 13 очков и расположился на последнем, 16-м месте в турнирной таблице.

Ранее появилась информация, что РФС и РПЛ договорились о финансировании «Тамбова».