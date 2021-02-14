Футболист «Спартака» Соболев пожертвовал деньги на протез для семилетней девочки

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев пожертвовал деньги на протез предплечья для семилетней девочки из Алтайского края Ксении Стебуновой.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте благотворительного фонда «Спартак» — детям».

«Пусть с новым протезом начнётся новая жизнь, полная счастливых моментов. Я жду тебя на нашем домашнем стадионе. Надеюсь, мы с тобой скоро увидимся и пообщаемся», — обратился Соболев к девочке.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В этом сезоне он провёл 13 матчей, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не следит за выступлениями своего бывшего клуба — «Спартака».