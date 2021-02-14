Футболист «Спартака» Соболев пожертвовал деньги на протез для семилетней девочки

Короткая ссылка
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев пожертвовал деньги на протез предплечья для семилетней девочки из Алтайского края Ксении Стебуновой.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте благотворительного фонда «Спартак» — детям».

«Пусть с новым протезом начнётся новая жизнь, полная счастливых моментов. Я жду тебя на нашем домашнем стадионе. Надеюсь, мы с тобой скоро увидимся и пообщаемся», — обратился Соболев к девочке.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В этом сезоне он провёл 13 матчей, забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не следит за выступлениями своего бывшего клуба — «Спартака».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить