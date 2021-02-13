Карпин признался, что не следит за выступлениями «Спартака»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не следит за выступлениями своего бывшего клуба — московского «Спартака».
Карпин признался, что не следит за выступлениями «Спартака»
  • РИА Новости

«За «Спартаком» я не слежу. Мне неинтересно. Вообще неинтересно. Миллион вещей намного интереснее, чем следить, что там происходит в «Спартаке». Для чего мне голову забивать?» — заявил Карпин в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».

52-летний специалист тренировал «Спартак» с небольшим перерывом с 2009 по 2014 год, также будучи спортивным директором клуба. За время карьеры футболиста Карпин защищал цвета красно-белых с 1990 по 1994 год.

Ранее Карпин заявил, что у российских футболистов слишком высокая зарплата.

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