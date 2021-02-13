Карпин признался, что не следит за выступлениями «Спартака»
- РИА Новости
«За «Спартаком» я не слежу. Мне неинтересно. Вообще неинтересно. Миллион вещей намного интереснее, чем следить, что там происходит в «Спартаке». Для чего мне голову забивать?» — заявил Карпин в программе «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».
52-летний специалист тренировал «Спартак» с небольшим перерывом с 2009 по 2014 год, также будучи спортивным директором клуба. За время карьеры футболиста Карпин защищал цвета красно-белых с 1990 по 1994 год.
Ранее Карпин заявил, что у российских футболистов слишком высокая зарплата.