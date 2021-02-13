Карпин считает, что у российских футболистов слишком высокая зарплата

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что зарплаты отечественных футболистов в Российской премьер-лиге являются непомерно высокими.
Карпин считает, что у российских футболистов слишком высокая зарплата
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«У нас трое футболистов играют за границей. Глобально. Это абсурд! Почему наши футболисты там не выступают? Они не могут там выдержать конкуренцию. Там нашим футболистам будут платить меньше денег. Представьте, что мы творим с нашими игроками, которые там никому не нужны за меньшие деньги. А мы им здесь даём ещё и большие деньги! Представляете, какой бред мы творим?» — сказал Карпин в программе «Инсайдеры» в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее Карпин пошутил об уровне игры футболиста «Ростова» Байрамяна.

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