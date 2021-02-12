Креспо назначен главным тренером «Сан-Паулу»
- AFP
Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 45-летним специалистом рассчитано на два года.
Креспо начал тренерскую карьеру в 2014 году и работал с такими клубами, как итальянские «Парма» и «Модена», а также аргентинские «Банфилд» и «Дефенса и Хустисия».
«Сан-Паулу» является наиболее титулованным клубом Бразилии на международной арене — 13 трофеев, среди которых три победы в Кубке Либертадорес и одна на клубном чемпионате мира.
Ранее сообщалось, что Массимо Каррера стал новым главным тренером «Бари».