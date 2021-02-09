Каррера стал новым главным тренером «Бари»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера возглавил клуб итальянской Серии С «Бари».

Об этом сообщает официальный сайт клуба 8 февраля. Контракт со специалистом рассчитан до конца текущего сезона. Он предусматривает автоматическое продление до 2022 года в случае выхода в Серию В. 10 февраля специалист приступит к исполнению своих обязанностей.

Каррера является бывшим главным тренером «Спартака», который приводил московскую команду к чемпионскому титулу в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Каррера возглавит команду из третьего дивизиона чемпионата Италии.