Каррера стал новым главным тренером «Бари»

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера возглавил клуб итальянской Серии С «Бари».
Каррера стал новым главным тренером «Бари»
  • Reuters

Об этом сообщает официальный сайт клуба 8 февраля. Контракт со специалистом рассчитан до конца текущего сезона. Он предусматривает автоматическое продление до 2022 года в случае выхода в Серию В. 10 февраля специалист приступит к исполнению своих обязанностей.

Каррера является бывшим главным тренером «Спартака», который приводил московскую команду к чемпионскому титулу в 2017 году.

Ранее сообщалось, что Каррера возглавит команду из третьего дивизиона чемпионата Италии.

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