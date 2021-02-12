Глава UFC рассказал, кто может стать первым соперником Джонса в тяжёлом весе
- Reuters
«Мы знаем, чего хочет Джонс. Он хочет встретиться с победителем поединка Стипе Миочич — Фрэнсис Нганну. Сначала должна пройти эта встреча. Летом же Джонс встретится с кем-то из них», — приводит слова Уайта BJ Penn.
В послужном списке 33-летнего Джонса 26 побед и одно поражение в ММА. Ещё один поединок был признан несостоявшимся. В сентябре Джонс был лишён титула чемпиона в полутяжёлом весе из-за перехода в тяжёлую весовую категорию.
Миочич является действующим чемпионом в тяжёлом весе, а Нганну возглавляет рейтинг тяжеловесов. Их поединок запланирован на конец марта. Точная дата пока не определена.
Ранее сообщалось, что Нганну обратился к Волкову после победы россиянина над Оверимом.