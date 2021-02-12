Глава UFC рассказал, кто может стать первым соперником Джонса в тяжёлом весе

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Глава UFC Дана Уайт рассказал, кто может стать первым соперником экс-чемпиона в полутяжёлом весе Джона Джонса в тяжёлом дивизионе.
Глава UFC рассказал, кто может стать первым соперником Джонса в тяжёлом весе
  • Reuters

«Мы знаем, чего хочет Джонс. Он хочет встретиться с победителем поединка Стипе Миочич — Фрэнсис Нганну. Сначала должна пройти эта встреча. Летом же Джонс встретится с кем-то из них», — приводит слова Уайта BJ Penn.

В послужном списке 33-летнего Джонса 26 побед и одно поражение в ММА. Ещё один поединок был признан несостоявшимся. В сентябре Джонс был лишён титула чемпиона в полутяжёлом весе из-за перехода в тяжёлую весовую категорию.

Миочич является действующим чемпионом в тяжёлом весе, а Нганну возглавляет рейтинг тяжеловесов. Их поединок запланирован на конец марта. Точная дата пока не определена.

Ранее сообщалось, что Нганну обратился к Волкову после победы россиянина над Оверимом.

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