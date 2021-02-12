Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» одержали победу над «Нью-Йорк Айлендерс».
Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс» в матче НХЛ
  • Reuters
  • © Eric Hartline-USA TODAY Sports

Матч, проходивший на арене «Нассау Колизеум» в Нью-Йорке, завершился со счётом 4:3 (Б) в пользу гостей.

В составе «Питтсбурга» в основное время забрасывали Брайан Раст, Зак Астон-Риз и Евгений Малкин. У хозяев отличились Кейси Сизикас, Жан-Габриэль Пажо и Мэтью Барзал. Победный буллит в серии на счету игрока гостей Сидни Кросби.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил одну шайбу за 18 секунд до окончания третьего периода.

Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 32 броска из 35. Другой российский голкипер хозяев, Илья Сорокин, на лёд не выходил.

Ранее НХЛ объявила о переносе матча «Филадельфия» — «Рейнджерс» из-за коронавирусного протокола.

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