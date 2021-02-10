Агент футболиста «Зенита» Малкома сообщил, что бразилец избежал травмы
- РИА Новости
«Нет, у него нет травмы. У Малкома все хорошо», — цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».
Малком покинул поле в начале второго тайма после полученного повреждения.
Малком перешёл в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». В этом сезоне он провёл 19 официальных матчей за сине-бело-голубых, забил один мяч и отдал две результативных передачи.
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