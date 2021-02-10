Агент футболиста «Зенита» Малкома сообщил, что бразилец избежал травмы

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Луис Фернандо Гарсия, агент полузащитника петербургского «Зенита» Малкома, рассказал о состоянии игрока после контрольного матча со сборной Иордании по футболу на сборе.
Агент футболиста «Зенита» Малкома сообщил, что бразилец избежал травмы
  • РИА Новости

«Нет, у него нет травмы. У Малкома все хорошо», — цитирует Гарсию «Спорт-Экспресс».

Малком покинул поле в начале второго тайма после полученного повреждения.

Малком перешёл в «Зенит» в 2019 году из «Барселоны». В этом сезоне он провёл 19 официальных матчей за сине-бело-голубых, забил один мяч и отдал две результативных передачи.

Ранее футбольный агент Андрей Степанов рассказал о несостоявшемся трансфере словенского защитника «Сочи» Михи Мевли из петербургского «Зенита» в московский ЦСКА.

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