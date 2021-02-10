Агент рассказал о несостоявшемся переходе Мевли из «Зенита» в ЦСКА

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Футбольный агент Андрей Степанов рассказал о несостоявшемся трансфере словенского защитника «Сочи» Михи Мевли из петербургского «Зенита» в московский ЦСКА.
Агент рассказал о несостоявшемся переходе Мевли из «Зенита» в ЦСКА
  • РИА Новости

«Несколько лет назад ЦСКА интересовался Мевлей. Были попытки навести мосты для возможного перехода, но нам объяснили, что переход из «Зенита» в ЦСКА невозможен. Не только по спортивным причинам. Так что эта тема отпала», — приводит слова Степанова «Матч ТВ».  

Мевля играл за «Зенит» с 2017 по 2019 год, после чего провёл полсезона в «Ростове» и на постоянной основе перешёл в «Сочи». В нынешнем сезоне РПЛ Мевля сыграл в 19 матчах и записал в свой актив три мяча.

Ранее Михаил Боярский заявил, что не считает предательством переход из «Зенита» в ЦСКА.

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