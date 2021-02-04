Боярский заявил, что не считает предательством переход из «Зенита» в ЦСКА

Известный актёр и болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на информацию об интересе московского ЦСКА к бывшему форварду сине-бело-голубых Соломону Рондону, который на данный момент выступает за китайский «Далянь Ифан».

«Соломон Рондон не оставил в моей жизни большого спортивного следа. Ничего неожиданного в этом нет. Трансфер в московский клуб никак не повлияет ни на «Зенит», ни на ЦСКА. В интернете болельщики считают переход в ЦСКА предательством? Я так не считаю. Люди же уходят из театра в театр… Это вполне нормальная практика», — цитирует Боярского «Чемпионат».

Рондон известен в России по выступлениям за казанский «Рубин» и петербургский «Зенит». В составе «Рубина» он с 2012 по 2014 год сыграл 56 раз, забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. За «Зенит» с 2014 по 2015 год он отметился 28 голами и восемью пасами в 58 встречах.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проявляет интерес к экс-футболисту «Зенита» Рондону.