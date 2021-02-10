Бывший сотрудник «Спартака» назначен начальником селекционного отдела «Динамо»

Бывший руководитель селекционного отдела московского «Спартака» Нариман Акавов стал начальником селекционной службы московского «Динамо».

«Акавов является основателем консалтингового агентства TopScout и ранее сотрудничал со многими клубами Российской премьер-лиги (РПЛ). В футболе начал работать в 27 лет, когда выиграл конкурс скаутов на Мемориале Валентина Гранаткина», — говорится в заявлении на официальном сайте «Динамо».

Нариман Акавов являлся руководителем селекционного отдела «Спартака» с августа по ноябрь 2020 года.

Ранее тренер «Динамо» Шварц заявил, что уважает решение Тедеско об уходе из «Спартака».