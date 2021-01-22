Тренер «Динамо» Шварц заявил, что уважает решение Тедеско об уходе из «Спартака»

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал решение наставника столичного «Спартака» Доменико Тедеско покинуть красно-белых по окончании сезона.
Тренер «Динамо» Шварц заявил, что уважает решение Тедеско об уходе из «Спартака»
  • РИА Новости

По его словам, ему не надоели вопросы о Тедеско, так как они, как он думает, были неизбежны, учитывая, что оба специалиста являются немцами с итальянскими корнями.

«Мы виделись только раз — на игре. С тех пор как я приехал в Москву, я всего три раза был в городе. За эти пять недель на сборах мы тоже, явно, не встретимся. Что касается заявления Тедеско об уходе из «Спартака», я знаю об этом не больше, чем вы. Это его путь, его решение — я его принимаю и уважаю», — цитирует Шварца «Чемпионат».

Тедеско после матча 19-го тура Российской премьер-лиги с «Зенитом» (1:3) объявил о решении покинуть «Спартак» по окончании сезона. Красно-белые под его руководством занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков.

Ранее Тедеско назвал единственную причину, по которой не станет продлевать контракт со «Спартаком».

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