«Динамо» предложило новый контракт хоккеисту Шипачёву

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Генеральный директор московского хоккейного клуба «Динамо» Евгений Кровопусков рассказал о ходе переговоров с капитаном команды Вадимом Шипачёвым о заключении нового контракта.
«Динамо» предложило новый контракт хоккеисту Шипачёву
  • РИА Новости

«Могу рассказать секрет. Вчера Вадик был в клубе, у нас состоялась встреча в присутствии Виктора Воронина и Виктора Меркулова. Мы предложили ему контракт по схеме «2 + 1». Сейчас менеджер совместно с его агентом вычищает контракт. Это их работа, за которую они получают деньги», — приводит слова Кровопускова «Чемпионат».

Шипачёв играет за «Динамо» с 2018 года. В нынешнем сезоне 33-летний форвард принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 62 (20 + 42) очка, и является лидером гонки бомбардиров.

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