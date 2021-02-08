Глава КХЛ рассказал, как проходит процесс вакцинации в клубах лиги

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что вакцинация в клубах лиги является добровольной.

«Мы продлили программу тестирования хоккеистов и сотрудников клубов, арбитров до конца сезона. Во второй части чемпионата будут тестироваться лишь те команды, которые продолжают борьбу за Кубок Гагарина. В плане заболеваемости за последний месяц выявляются единичные случаи. Подчеркну, что вакцинация является добровольной. Есть клубы, которые уже проводят вакцинацию. Ещё в нескольких планируют делать после тестирования на иммунитет и только не болевшим. На вечер 6 февраля в КХЛ переболели 572 человека, из которых 305 являются игроками. Сейчас в списке травмированных по причине COVID-19 находится один игрок», — цитирует Морозова официальный сайт КХЛ.

Ранее «Авангард» одержал победу над «Нефтехимиком», Ковальчук не доиграл матч из-за повреждения.