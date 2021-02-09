РФС и РПЛ не изменят регламент чемпионата России под «Тамбов»

В Российском футбольном союзе (РФС) и Российской премьер-лиге (РПЛ) не намерены ради «Тамбова» менять пункт регламента чемпионата России, касающийся аренды игроков.

В соответствии с действующими правилами один клуб не имеет права арендовать у другого более двух игроков в сезоне.

По информации «Спорт-Экспресса», «Тамбову» не разрешат нарушать регламент, когда он будет арендовать игроков у других клубов для того, чтобы доиграть текущий сезон.

В настоящее время руководство РПЛ изучает финансовую ситуацию в «Тамбове». Клуб испытывает проблемы из-за многомесячных долгов по зарплате, превышающих 150 млн рублей.

После 19 туров чемпионата России «Тамбов» набрал 13 очков и расположился на последнем месте в турнирной таблице.

Ранее «Спартак» подал иск к «Тамбову» на 2,6 млн рублей.