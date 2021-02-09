«Спартак» подал иск против «Тамбова» на 2,6 млн рублей

Московский «Спартак» подал иск против футбольного клуба «Тамбов» на сумму 2,6 млн рублей.

По информации сайта картотеки арбитражных дел, обращение было сделано 8 февраля.

Напомним, что «Тамбов» испытывает финансовые проблемы из-за многомесячных долгов по зарплате, превышающих 150 млн рублей. 5 февраля коллектив из Тамбовской области подавал иск о банкротстве, но затем в клубе сообщили, что заявление могут отозвать в случае изменения ситуации.

После 19 туров Российской премьер-лиги «Тамбов» набрал 13 очков и расположился на последнем месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Спартак» готовы отдать «Тамбову» футболистов в аренду.