Дивеев вернулся в общую группу ЦСКА

Защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев восстановился после травмы.

«Дневная тренировка уже идёт. Дивей с этого дня полноценно в общей группе», — говорится в сообщении на официальной странице ЦСКА в Twitter.



Напомним, первый официальный матч московского клуба в 2021 году пройдёт 21 февраля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в рамках 1/8 финала Кубка России с хабаровским СКА. Начало — в 14:30 мск.



После 19 туров Российской премьер-лиги московский ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице.



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