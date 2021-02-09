Дивеев вернулся в общую группу ЦСКА

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Защитник московского ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев восстановился после травмы.
Дивеев вернулся в общую группу ЦСКА
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Дневная тренировка уже идёт. Дивей с этого дня полноценно в общей группе», — говорится в сообщении на официальной странице ЦСКА в Twitter.

Напомним, первый официальный матч московского клуба в 2021 году пройдёт 21 февраля на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве в рамках 1/8 финала Кубка России с хабаровским СКА. Начало — в 14:30 мск.

После 19 туров Российской премьер-лиги московский ЦСКА набрал 37 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице. 

Ранее Хосе Саломон Рондон сообщил о возвращении в Россию.

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