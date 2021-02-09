Тарпищев признался, что опасался матча Медведева с Поспишилом

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Карена Хачанова во второй круг турнира Большого шлема Australian Open.

«Я опасался матча Медведева с Поспишилом, потому что, когда канадец в форме, он очень хорошо играет. Это соперник не для первого круга. Но Медведев достаточно легко выиграл. Может, сказалось то, что Поспишил сидел на карантине и не играл вообще», — цитирует Тарпищева Sport24.

По его мнению, все российские теннисисты выглядят достойно. Он отметил, что Карену Хачанову в своём матче понадобилось четыре сета для победы, но, как отметил глава ФТР, это связано с тем, что он, в отличие от Медведева и Андрея Рублёва, не участвовал в Кубке ATP. По его словам, Карену необходимо постепенно втянуться в Открытый чемпионат Австралии. Тарпищев также подчеркнул, что пока рано думать о возможной встрече Медведева и Рублёва в четвертьфинале.

«Не сказал бы, что это несправедливость жребия. И Андрей, и Даниил находятся в десятке. Они так и так должны были встретиться, особенно учитывая, что в четвертьфинал могут попасть восемь теннисистов из топ-10. На жребий грех жаловаться», — добавил Тарпищев.

Медведев обыграл Поспишила со счётом 6:2, 6:2, 6:4. Рублёв победил Янника Ханфмана (6:3, 6:3, 6:4). Хачанов одолел Александара Вукича (6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2) 6:4).

Ранее Медведев прокомментировал свою победу над Поспишилом.