Медведев: рад, что смог быстро завершить матч с Поспишилом на Australian Open

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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу над канадцем Вашеком Поспишилом в первом круге турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Медведев: рад, что смог быстро завершить матч с Поспишилом на Australian Open
  • Reuters

«Если честно, помогло, что мы не проиграли ни одного матча на ATP Cup. С другой стороны, мы завершили выступление на турнире лишь в воскресенье», — приводит слова россиянина пресс-служба Открытого чемпионата Австралии.

Он отметил, что у не было множества тяжёлых игр с теннисистами из первой десятки на минувшей неделе и пока он даже сам не понимает, в какой форме находится.

«Рад, что смог завершить матч быстро. Отлично себя чувствую, посмотрим, как будет дальше», — сказал Медведев.

Медведев является четвёртой ракеткой мира.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл Поспишила на старте Australian Open за 1 час 50 минут со счётом 6:2, 6:2, 6:4.

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