Лопухов предположил, в каких видах от россиян стоит ждать наград на ЧМ по биатлону

Короткая ссылка
Бывший старший тренер сборной России по биатлону Николай Лопухов высказался о перспективах выступления отечественных спортсменов в эстафетах на чемпионате мира 2021 года в Поклюке.
Лопухов предположил, в каких видах от россиян стоит ждать наград на ЧМ по биатлону
  • РИА Новости

«Можно только сказать, что потенциально в призах должны быть как женская, так и мужская четвёрки. Естественно, в команде не могут на это не рассчитывать. Выступление на этапе КМ в Антерсельве настроило на позитивный лад», — сказал Лопухов в интервью RT.

При этом он отметил, что на мировом первенстве всё будет непредсказуемо, а на результат будут влиять даже мелочи. Тем не менее он считает, что в других командах нет таких сильных четвёрок биатлонистов. По его мнению, это касается даже норвежцев.

«В России же подобрались две отличные команды, которые в каждой гонке борются за медали. Главное, чтобы каждый в Поклюке отработал даже не на пятёрку, а на семёрку. К сожалению, остаётся констатировать, что наши основные надежды на ЧМ связаны именно с эстафетами», — добавил Лопухов.

Ранее Лопухов выразил надежду, что Светлана Миронова и Александр Логинов поборются за медали в личных гонках на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить