Лопухов предположил, в каких видах от россиян стоит ждать наград на ЧМ по биатлону

Бывший старший тренер сборной России по биатлону Николай Лопухов высказался о перспективах выступления отечественных спортсменов в эстафетах на чемпионате мира 2021 года в Поклюке.

«Можно только сказать, что потенциально в призах должны быть как женская, так и мужская четвёрки. Естественно, в команде не могут на это не рассчитывать. Выступление на этапе КМ в Антерсельве настроило на позитивный лад», — сказал Лопухов в интервью RT.

При этом он отметил, что на мировом первенстве всё будет непредсказуемо, а на результат будут влиять даже мелочи. Тем не менее он считает, что в других командах нет таких сильных четвёрок биатлонистов. По его мнению, это касается даже норвежцев.

«В России же подобрались две отличные команды, которые в каждой гонке борются за медали. Главное, чтобы каждый в Поклюке отработал даже не на пятёрку, а на семёрку. К сожалению, остаётся констатировать, что наши основные надежды на ЧМ связаны именно с эстафетами», — добавил Лопухов.

Ранее Лопухов выразил надежду, что Светлана Миронова и Александр Логинов поборются за медали в личных гонках на ЧМ.