Лопухов считает, что Миронова и Логинов поборются за медали в личных гонках на ЧМ

Бывший старший тренер сборной России Николай Лопухов поделился мнением по поводу того, кто из российских спортсменов может добыть медали в личных гонках на чемпионате мира по биатлону 2021 года в Поклюке.

«Будем надеяться, что кому-то удастся неожиданно выстрелить. Такое на ЧМ периодически происходит, в качестве примера можно привести тех же чехов. Но гарантий никто не даст. В любом случае нужно настраиваться на позитив. Негатив ещё до начала ЧМ совершенно точно ребятам на пользу не пойдёт. Спортсмен всегда должен мечтать. Сохраняется надежда, что в личных гонках за медали поборются Логинов и, вероятно, Светлана Миронова», — сказал Лопухов в интервью RT.

Ранее экс-тренер сборной России назвал Логинова «микроБё».