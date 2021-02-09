Лопухов считает, что Миронова и Логинов поборются за медали в личных гонках на ЧМ
- РИА Новости
«Будем надеяться, что кому-то удастся неожиданно выстрелить. Такое на ЧМ периодически происходит, в качестве примера можно привести тех же чехов. Но гарантий никто не даст. В любом случае нужно настраиваться на позитив. Негатив ещё до начала ЧМ совершенно точно ребятам на пользу не пойдёт. Спортсмен всегда должен мечтать. Сохраняется надежда, что в личных гонках за медали поборются Логинов и, вероятно, Светлана Миронова», — сказал Лопухов в интервью RT.
Ранее экс-тренер сборной России назвал Логинова «микроБё».