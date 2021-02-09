Лопухов считает, что Миронова и Логинов поборются за медали в личных гонках на ЧМ

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Бывший старший тренер сборной России Николай Лопухов поделился мнением по поводу того, кто из российских спортсменов может добыть медали в личных гонках на чемпионате мира по биатлону 2021 года в Поклюке.
Лопухов считает, что Миронова и Логинов поборются за медали в личных гонках на ЧМ
  • РИА Новости

«Будем надеяться, что кому-то удастся неожиданно выстрелить. Такое на ЧМ периодически происходит, в качестве примера можно привести тех же чехов. Но гарантий никто не даст. В любом случае нужно настраиваться на позитив. Негатив ещё до начала ЧМ совершенно точно ребятам на пользу не пойдёт. Спортсмен всегда должен мечтать. Сохраняется надежда, что в личных гонках за медали поборются Логинов и, вероятно, Светлана Миронова», — сказал Лопухов в интервью RT.

Ранее экс-тренер сборной России назвал Логинова «микроБё».

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