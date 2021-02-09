Экс-тренер сборной России назвал Логинова «микроБё»

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Бывший старший тренер сборной России по биатлону Николай Лопухов выразил надежду на успешное выступление Александра Логинова на чемпионате мира 2021 года в Поклюке.
Экс-тренер сборной России назвал Логинова «микроБё»
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Будем надеяться, что у него всё получится. Чего у Саши не отнять — он всегда умел подводить себя к крупным турнирам», — сказал Лопухов в интервью RT.

Он также не считает, что самоподготовка Логинова имеет большое значение для его формы. По его мнению, в первую очередь должна быть выстроена система подготовки и не так важно, спортсмен будет тренироваться один или с командой.

«Всё зависит от желания самого спортсмена совершенствоваться. Опять же, повторюсь, если мы будем правильно готовить молодёжь, нам не придётся рассчитывать на одного Логинова, поскольку появится несколько биатлонистов его уровня. Пока такого нет. Саша — большая личность, но его можно назвать «микроБё» или «микроФуркад», — подчеркнул Лопухов.

Ранее Лопухов заявил, что не считает ошибкой вызов Евгения Гараничева на ЧМ по биатлону.

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