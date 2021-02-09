Лопухов не считает ошибкой вызов Гараничева на ЧМ по биатлону

Бывший старший тренер сборной России по биатлону Николай Лопухов выразил несогласие со скепсисом относительно вызова Евгения Гараничева в национальную команду на чемпионат мира 2021 года в Поклюке.

«Я бы не был столь категоричен. Прекрасно помню сезон-2013/14, когда я работал с мужской сборной России. У Гараничева тогда мало что получалось, зимой он находился не в лучшем состоянии, но на домашних Олимпийских играх в Сочи завоевал бронзу в «индивидуалке». Он имеет свойство накапливать негатив, а потом выстреливать на крупных турнирах. Молодёжь же пока не готова принять участие в ЧМ, хотя в Поклюку взяли Карима Халили», — сказал Лопухов в интервью RT.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону успешно прошла тестирование на коронавирус перед ЧМ.