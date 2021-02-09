Голевой пас Сергачёва помог «Тампе» одержать пятую победу кряду в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» взял верх над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 4:1.

В составе «Лайтнинг» дубль оформил Энтони Чирелли, а также по разу отличились Блейк Коулман и Стивен Стэмкос. Российский защитник действующих обладателей Кубка Стэнли Михаил Сергачёв отметился результативной передачей.

У «Предаторз» единственную шайбу забросил Данте Фаббро.

Для «Тампы» эта победа стала пятой подряд в НХЛ.

Ранее сообщалось, что передача Владислава Гаврикова помогла «Коламбус Блю Джекетс» победить «Каролина Харрикейнз» в НХЛ.