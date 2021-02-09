Передача Гаврикова помогла «Коламбусу» победить «Каролину» в НХЛ
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Встреча состоялась в Коламбусе и завершилась со счётом 3:2.
В составе хозяев отличились Скотт Харрингтон, Кэм Аткинсон и Джек Рослович. Российский защитник «Блю Джекетс» Владислав Гавриков сделал голевую передачу, а его партнёр по команде Михаил Григоренко не отметился результативными действиями.
У «Харрикейнз» шайбы забросили Нино Нидеррайтер и Брок Макгинн. Российский форвард команды из Роли Андрей Свечников не совершил результативных действий.
Ранее сообщалось, что «Оттава Сенаторз» уступил «Эдмонтон Ойлерз» в НХЛ, несмотря на гол Евгения Дадонова.