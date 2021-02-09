«Оттава» уступила «Эдмонтону» в НХЛ, несмотря на гол Дадонова
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Встреча прошла в Оттаве и завершилась в пользу гостей — 3:1.
В составе «Ойлерз» отличились Леон Драйзайтль, Тайлер Эннис и Джош Арчибальд. У «Сенаторз» единственную шайбу забросил россиянин Евгений Дадонов.
Другие российские игроки хозяев Артём Зуб и Никита Зайцев не отметились результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в НХЛ, а Семён Варламов сделал 30 сейвов.