«Оттава» уступила «Эдмонтону» в НХЛ, несмотря на гол Дадонова

«Оттава Сенаторз» потерпел поражение от «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Оттаве и завершилась в пользу гостей — 3:1.

В составе «Ойлерз» отличились Леон Драйзайтль, Тайлер Эннис и Джош Арчибальд. У «Сенаторз» единственную шайбу забросил россиянин Евгений Дадонов.

Другие российские игроки хозяев Артём Зуб и Никита Зайцев не отметились результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в НХЛ, а Семён Варламов сделал 30 сейвов.