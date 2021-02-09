«Айлендерс» победил «Рейнджерс» в НХЛ, Варламов сделал 30 сейвов

«Нью-Йорк Айлендерс» одолел «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра прошла в Нью-Йорке в «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась в пользу гостей — 2:0.

В составе «Айлендерс» отличились Кейси Сизикас и Мэтт Мартин. Российский вратарь победителей Семён Варламов отразил все 30 бросков.

Отечественные форварды «Рейнджерс» Артемий Панарин и Павел Бучневич не отметились результативными действиями, а голкипер Игорь Шестёркин спас свою команду 28 раз.

Ранее сообщалось, что «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в НХЛ.