Матчи чемпионата Голландии по футболу отменены из-за надвигающегося снежного шторма
- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт союза. Причина переноса — ожидаемые экстремальные погодные условиях в стране, из-за которых в Нидерландах объявлено штормовое предупреждение.
Матчи «Херенвен» — «Витесс» и ПСВ — «Твенте», запланированные на 6 февраля, были перенесены на более раннее время из-за ожидаемого снегопада.
Дату проведения поединков «Аякс» — «Утрехт», «Виллем» — «Ден Хааг», «Гронинген» — «Фейеноорд» и «Венло» — «Спарта» объявят позже.
Ранее Промес отреагировал на вопрос Джикии о переходе в комментариях в Instagram-аккаунте «Спартака».