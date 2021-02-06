Матчи чемпионата Голландии по футболу отменены из-за надвигающегося снежного шторма

Королевский футбольный союз Нидерландов объявил об отмене всех матчей внутреннего первенства, запланированных на 7 февраля 2021 года.

Об этом сообщает официальный сайт союза. Причина переноса — ожидаемые экстремальные погодные условиях в стране, из-за которых в Нидерландах объявлено штормовое предупреждение.

Матчи «Херенвен» — «Витесс» и ПСВ — «Твенте», запланированные на 6 февраля, были перенесены на более раннее время из-за ожидаемого снегопада.

Дату проведения поединков «Аякс» — «Утрехт», «Виллем» — «Ден Хааг», «Гронинген» — «Фейеноорд» и «Венло» — «Спарта» объявят позже.

Ранее Промес отреагировал на вопрос Джикии о переходе в комментариях в Instagram-аккаунте «Спартака».