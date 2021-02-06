Промес отреагировал на вопрос Джикии о своём переходе в комментариях в Instagram-аккаунте «Спартака»

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Полузащитник амстердамского «Аякса» Квинси Промес отреагировал на шуточный вопрос капитана московского «Спартака» Георгия Джикии о своём возвращении в комментариях в Instagram-аккаунте российского клуба.
Промес отреагировал на вопрос Джикии о своём переходе в комментариях в Instagram-аккаунте «Спартака»
  • © РФС

Пресс-служба красно-белых опубликовала видео удара Джикии на тренировке, на который защитник отреагировал в комментариях следующим образом: «Хватит показывать ерунду, где Промес?».

Промес в свою очередь ответил под постом Джикии эмодзи в виде больших глаз и огня.

До этого в «Спартаке» сообщили, что клуб близок к договорённости с «Аяксом» о трансфере Промеса. 

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, выиграл вместе с красно-белыми чемпионат России и Суперкубок страны. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах. Кроме того, Промес отметился 33 результативными передачами.

В этом сезоне он провёл 25 матчей, забил шесть мячей и отдал один голевой пас.

Ранее владелец «Спартака» рассказал о ситуации с переговорами по трансферу Промеса.

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