Промес отреагировал на вопрос Джикии о своём переходе в комментариях в Instagram-аккаунте «Спартака»
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Пресс-служба красно-белых опубликовала видео удара Джикии на тренировке, на который защитник отреагировал в комментариях следующим образом: «Хватит показывать ерунду, где Промес?».
Промес в свою очередь ответил под постом Джикии эмодзи в виде больших глаз и огня.
До этого в «Спартаке» сообщили, что клуб близок к договорённости с «Аяксом» о трансфере Промеса.
Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, выиграл вместе с красно-белыми чемпионат России и Суперкубок страны. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах. Кроме того, Промес отметился 33 результативными передачами.
В этом сезоне он провёл 25 матчей, забил шесть мячей и отдал один голевой пас.
Ранее владелец «Спартака» рассказал о ситуации с переговорами по трансферу Промеса.