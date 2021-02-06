Владелец «Спартака» рассказал о ситуации с переговорами по трансферу Промеса

Владелец «Спартака» Леонид Федун ответил на вопрос о ходе переговоров с амстердамским «Аяксом» по поводу возможного перехода полузащитника Квинси Промеса.

«Мяч на стороне «Аякса». Мы сделали предложение. Несколько проблем возникло», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

До этого в «Спартаке» сообщили, что клуб близок к договорённости с «Аяксом» о трансфере Промеса.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год, выиграл вместе с красно-белыми чемпионат России и Суперкубок страны. Он является лучшим бомбардиром команды за всю историю среди легионеров — на его счету 66 голов в 135 матчах. Кроме того, Промес отметился 33 результативными передачами.

В этом сезоне он провёл 25 матчей, забил шесть мячей и отдал один голевой пас.

Ранее в «Спартаке» объяснили, с чем связана задержка трансфера Промеса.