Источник: «Тамбов» может доиграть сезон РПЛ

Сохраняется высокая вероятность того, что ФК «Тамбов» доиграет сезон-2020/21 до конца, несмотря на финансовые проблемы в клубе.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, для сохранения целостности соревнований РПЛ готова применить сценарий, сработавший с «Анжи» в сезоне-2018/19. Тогда махачкалинцы получили свою долю от реализации лигой коммерческих и телевизионных прав до окончания турнира. Такой же вариант прорабатывается сейчас в отношении «Тамбова». Клубу планируется заранее выделить 50—60 млн рублей.

Что касается состава, то не исключён вариант заключения краткосрочных контрактов со свободными агентами.

При этом «Тамбов» может сняться с молодёжного первенства, поскольку игроки будут задействованы в РПЛ. Сохраняется надежда, что получится избежать этого за счёт участия в соревновании представителей старших возрастов клубной школы.

Ранее тренер «Тамбова» заявил, что сейчас команда не тренируется.