Источник: «Тамбов» может доиграть сезон РПЛ
- РИА Новости
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации источника, для сохранения целостности соревнований РПЛ готова применить сценарий, сработавший с «Анжи» в сезоне-2018/19. Тогда махачкалинцы получили свою долю от реализации лигой коммерческих и телевизионных прав до окончания турнира. Такой же вариант прорабатывается сейчас в отношении «Тамбова». Клубу планируется заранее выделить 50—60 млн рублей.
Что касается состава, то не исключён вариант заключения краткосрочных контрактов со свободными агентами.
При этом «Тамбов» может сняться с молодёжного первенства, поскольку игроки будут задействованы в РПЛ. Сохраняется надежда, что получится избежать этого за счёт участия в соревновании представителей старших возрастов клубной школы.
Ранее тренер «Тамбова» заявил, что сейчас команда не тренируется.