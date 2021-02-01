Тренер «Тамбова»: сейчас не тренируемся, ждём решений

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал о ситуации в клубе.

«Мы сейчас не тренируемся, ждём решений. Пока что ничего окончательного нет. Прошла информация, что у нас позднее будет собрание с руководством, на котором уже появится какая-то информация. Скорее всего, ничего хорошего не будет, поскольку время идёт. Всем понятно, что развитие не очень хорошее для нас», — цитирует Первушина «Спорт-экспресс».

Из-за финансовых проблем клуба палата по разрешению споров РФС запретила «Тамбову» регистрировать новых футболистов. Клуб занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее сообщалось, что решение о будущем «Тамбова» в РПЛ будет принято 8 февраля.