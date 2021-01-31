Решение о будущем «Тамбова» в РПЛ будет принято 8 февраля

Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков рассказал, когда будет принято окончательное решении о будущем команды в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Собрание было, обсуждали много вопросов. Повторное собрание будет ровно через неделю, 8 февраля. На нём всё точно будет определено», — приводит слова Худякова ТАСС.

«Тамбов» был основан в 2013 году. С 2016 года клуб выступал в Футбольной национальной лиге, а став чемпионом ФНЛ по итогам сезона-2019/20, перешёл в РПЛ.

По итогам 19 туров текущего сезона «Тамбов» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Ранее сообщалось, что Тамбовская область не будет финансировать «Тамбов».